Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк готовы услышать аргументацию правительства. Он отметил, что это не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.
«Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления… Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства», — считает он.
Вместе с тем, один из западных дипломатов сообщил изданию об обеспокоенности Запада тем, что Кабмин не учел мнение Наблюдательного совета.
Накануне Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.