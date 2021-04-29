Кабинет министров Украины не ожидает, что реакция кредиторов на новость о смене главы «Нафтогаза Украины» будет негативной. Об этом 29 апреля сообщает «РБК-Украина»

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк готовы услышать аргументацию правительства. Он отметил, что это не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.

«Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления… Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства», — считает он.

Вместе с тем, один из западных дипломатов сообщил изданию об обеспокоенности Запада тем, что Кабмин не учел мнение Наблюдательного совета.