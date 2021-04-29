Польша планирует поставить 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca на Украину в мае-июне. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Польши, которую процитировал Укринформ 28 апреля

В Канаде человек умер после прививки AstraZeneca © REUTERS, Yves Herman сообщении.

В Варшаве подчеркнули, что, учитывая «вес этого процесса в двусторонних отношениях», польская сторона будет стараться, чтобы, несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили ​​на Украину в течение следующих двух месяцев.

Как отмечается, предназначенный Украине объем вакцины является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для страны.

Вакцинация на Украине началась поздно — в конце февраля. На прошлой неделе страна получила вторую партию вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX в размере более 367 тысяч доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что все прибывшие препараты произведены по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca в Южной Корее и имеют наименование AstraZeneca-SKBio. Ими планируют вакцинировать граждан старше 65 лет.