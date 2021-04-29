«Конкретный срок поставки вакцины в Украину в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также непосредственно и вакцин других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь», — говорится в сообщении.
В Варшаве подчеркнули, что, учитывая «вес этого процесса в двусторонних отношениях», польская сторона будет стараться, чтобы, несмотря на уменьшение поставок AstraZeneca в Польшу, эту вакцину поставили на Украину в течение следующих двух месяцев.
Как отмечается, предназначенный Украине объем вакцины является фиксированным, он не учитывается в польском документообороте и является избыточным для страны.
Вакцинация на Украине началась поздно — в конце февраля. На прошлой неделе страна получила вторую партию вакцин против коронавируса в рамках международного механизма COVAX в размере более 367 тысяч доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что все прибывшие препараты произведены по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca в Южной Корее и имеют наименование AstraZeneca-SKBio. Ими планируют вакцинировать граждан старше 65 лет.