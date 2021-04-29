Киевляне предложили переименовать расположенный в центре украинской столицы проспект Науки в честь депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы. Соответствующая петиция появилась 28 апреля на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА)

Научного руководителя Кивы уволили: депутат пообещал сделать его министром образования © Facebook, Илья Кива Ильи Кивы поможет каждому школьнику и студенту понять важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украина», — написал автор петиции Владислав Дулапчий.

Ранее Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.

Позже стало известно, что депутат добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ожидают диссертацию Кивы для проведения ее экспертизы.