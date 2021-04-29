«Переименование проспекта Науки на проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению Ильи Кивы поможет каждому школьнику и студенту понять важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украина», — написал автор петиции Владислав Дулапчий.
Ранее Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.
Позже стало известно, что депутат добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ожидают диссертацию Кивы для проведения ее экспертизы.