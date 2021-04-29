По словам Стефанчука, такая метаморфоза является результатом неожиданных вызовов, с которыми столкнулся как сам президент, так и его команда. К числу таких вызовов вице-спикер отнес пандемию коронавируса, а также «неуступчивость Кремля в переговорных процессах».
«Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень сильно. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться», — отметил Стефанчук.
Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. До этого он был шоуменом, актером, сценаристом и руководителем студии «Квартал-95», которая ранее была криворожской командой в КВН.