Вице-спикер Верховной Рады, один из сооснователей «Слуги народа» Руслан Стефанчук утверждает, что Владимир Зеленский за два года на должности президент Украины стал меньше улыбаться и смеяться. Он рассказал об этом в интервью «Украинской правде» 28 апреля

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

«Он действительно стал президентом Украины. За это время Владимир Зеленский изменился очень сильно. И мне кажется, что, к сожалению, он стал меньше улыбаться», — отметил Стефанчук.

Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. До этого он был шоуменом, актером, сценаристом и руководителем студии «Квартал-95», которая ранее была криворожской командой в КВН.