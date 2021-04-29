Киев заблокировал предложения России о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе. Об этом 28 апреля заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы, передает РИА Новости

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.