Американские ученые выяснили, что воздействие высокой температуры может уничтожать COVID-19 за считанные секунды. Об этом на днях сообщил Phys.org

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк Арум Хан и его сотрудники разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры. Оказывается, даже менее секунды может быть достаточным для нейтрализации вируса, чтобы не заразить другого человека.

Применение термообработки для уничтожения вируса демонстрировали и раньше, однако в прошлых исследованиях температуру применяли от 1 минуты до 20-ти, а применение тепла в течение долгого времени является сложным и дорогим процессом.

Хан и его команда выяснили, что тепловая обработка менее чем за секунду полностью уничтожает коронавирус, предоставляя возможное решение для сдерживания распространения COVID-19, особенно за счет передачи по воздуху на большие расстояния.

Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.