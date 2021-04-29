Так, профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Техасского университета A&M Арум Хан и его сотрудники разработали экспериментальную систему, которая показывает воздействие на SARS-CoV-2 очень высокой температуры. Оказывается, даже менее секунды может быть достаточным для нейтрализации вируса, чтобы не заразить другого человека.
Применение термообработки для уничтожения вируса демонстрировали и раньше, однако в прошлых исследованиях температуру применяли от 1 минуты до 20-ти, а применение тепла в течение долгого времени является сложным и дорогим процессом.
Хан и его команда выяснили, что тепловая обработка менее чем за секунду полностью уничтожает коронавирус, предоставляя возможное решение для сдерживания распространения COVID-19, особенно за счет передачи по воздуху на большие расстояния.
Исследователи считают, что этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.