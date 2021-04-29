«В частности, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 096 человек», — написал Степанов.
Наибольшее число подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г.Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.
Днем ранее сообщалось о 9 590 новых случаев COVID-19, 27 апреля было зафиксировано 7 915 новых случаев, 26 апреля было 5 062 новых случаев, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях.
Всего с начала пандемии в стране заболели 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались.