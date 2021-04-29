«Стопочка выписок»: в Хмельницком врачи отправляют пациентов с COVID-19 домой
«Стопочка выписок»: в Хмельницком врачи отправляют пациентов с COVID-19 домой
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
«В частности, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 096 человек», — написал Степанов.

Наибольшее число подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г.Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Днем ранее сообщалось о 9 590 новых случаев COVID-19, 27 апреля было зафиксировано 7 915 новых случаев, 26 апреля было 5 062 новых случаев, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались.

 