Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, говорится в ее заявлении, опубликованном 28 апреля на сайте главы государства

Эксперт рассказал, как молдаване оценивают деятельность Санду © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк сказала Санду.

Она добавила, что новые выборы позволят вывести страну из кризиса, а все государственные институты будут работать на благо граждан.

Указ президента был принят после решения Конституционного суда, который удовлетворил просьбу нескольких депутатов признать незаконным решение парламента о введении в стране чрезвычайного положения до 30 мая.

На отмене режима ЧП в Молдавии настаивали в том числе сторонники Санду, а также «Наша партия» Ренато Усатого — объявленного Россией в международный розыск мэра города Бельцы. Режим ЧП являлся препятствием для роспуска парламента.

Почти половина голосов в парламенте Молдавии принадлежала коалиции, в которую входят Партия социалистов Молдавии бывшего президента страны Игоря Додона и партия «Шор» бизнесмена Илана Шора. «Действие и солидарность», которую представляет Санду, Демократическая партия Молдавии, а также сторонники Усатого планируют изменить ситуацию.

На прошлой неделе Санду обвинила парламент в попытках узурпировать власть и призвала силовые структуры принять соответствующие меры. Ранее Конституционный суд разрешил президенту распустить парламент, потому что он дважды не смог утвердить правительство.