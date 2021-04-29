Участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу не удалось согласовать текст документа о введении «пасхального перемирия». Об этом 28 апреля заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина»

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

По данным источника, близкого к переговорам, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей предложили для согласования семь компромиссных вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня, но украинскую сторону не устроил ни один из них.

Ранее представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года.

Донецк утверждает, что Киев саботирует обсуждение нарушения перемирия в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, выступает против прямого диалога с представителями ЛДНР.