«Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа — украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия"», — заверил Арестович.
По данным источника, близкого к переговорам, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей предложили для согласования семь компромиссных вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня, но украинскую сторону не устроил ни один из них.
Ранее представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года.
Донецк утверждает, что Киев саботирует обсуждение нарушения перемирия в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, выступает против прямого диалога с представителями ЛДНР.