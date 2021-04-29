В Киеве с 1 мая отменят локдаун, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 апреля сообщило издание «НВ»

Работники морга в Киеве цинично зарабатывали на умерших от COVID-19 © sed legolas / flickr.com Виталий Кличко заверил, что возобновит работу наземный транспорт и метро, а также откроются кафе, магазины и рынки, торгово-развлекательные и фитнес-центры.

Планируется возобновить работу центров предоставления административных услуг, посетители должны будут записаться предварительно. Кроме того, с 5 мая начнется учебный процесс в учреждениях общего и высшего образования.

Ранее Кличко оценил экономические потери Киева из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более чем в 2,5 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда рублей).