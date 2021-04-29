Белорусский государственный телеканал ОНТ в фильме-расследовании «Убить президента» 28 апреля показал четвертого фигуранта уголовного дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко

Подозреваемые в покушении на Лукашенко признали вину © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Юрия Зенковича — Ольга Голубович стала еще одной фигуранткой дела о госперевороте.

«Работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр"», — рассказали в фильме.

Далее было показано, как Голубович кладет в ячейку камеры хранения одного из автовокзалов в Минске конверт с деньгами. Как пояснили в эфире ОНТ, так Зенкович хотел организовать передачу денег через тайник для подкупа белорусских офицеров, которые якобы были готовы на мятеж.

Ранее телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину. Показания дали юрист Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

В середине месяца Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии.