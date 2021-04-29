Такой шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что «многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет».
В то же время Bloomberg подчеркивает, что Коболев стал «главным архитектором» реформы энергетики, с помощью которой Украина сократила бюджетный дефицит.
Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.
В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.