Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов. Об этом 28 апреля сообщило агентство Bloomberg

Витренко назначен главой «Нафтогаза» вместо Коболева © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в течение двух лет».

В то же время Bloomberg подчеркивает, что Коболев стал «главным архитектором» реформы энергетики, с помощью которой Украина сократила бюджетный дефицит.

Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.

В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.