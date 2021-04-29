Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина невозможна из-за разногласий между ними, так же как в период Великой Отечественной войны не могли встретиться Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Такое мнение 28 апреля выразил бывший вице-премьер Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин, передает URA.RU

«Я б засосал стакан — и в Ватикан!» Зеленский в поисках места встречи с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«Странно было бы со стороны Зеленского встретиться с президентом страны, которую Украина обвиняет во всех грехах и с которой воюет. Это если бы Гитлер позвонил Сталину и попытался с ним встретиться», — сравнил Пургин.

Кроме того, Украина приняла законы, касающиеся Крыма и Донбасса и признающие Россию агрессором, добавил экс-вице-премьер ДНР. Он подчеркнул, что нельзя «от дипломатии перейти к мужским взаимоотношениям вместо государственных» и подчеркнул, что так государства не взаимодействуют.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что одной из тем на возможной встрече Путина и Зеленского станет модернизация Минских соглашений.