Он отметил, что глава украинского государства не слишком заинтересован во встрече с российским лидером, тем более без стран-участниц «нормандского формата», которые посредничают переговорам.
«Странно было бы со стороны Зеленского встретиться с президентом страны, которую Украина обвиняет во всех грехах и с которой воюет. Это если бы Гитлер позвонил Сталину и попытался с ним встретиться», — сравнил Пургин.
Кроме того, Украина приняла законы, касающиеся Крыма и Донбасса и признающие Россию агрессором, добавил экс-вице-премьер ДНР. Он подчеркнул, что нельзя «от дипломатии перейти к мужским взаимоотношениям вместо государственных» и подчеркнул, что так государства не взаимодействуют.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что одной из тем на возможной встрече Путина и Зеленского станет модернизация Минских соглашений.