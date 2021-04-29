Покупатели одного из супермаркетов Киева наткнулись в магазине на банки консервированной фасоли со странной «начинкой». Сообщение об этом 28 апреля появилось в Telegram-канале «Народный ревизор»

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«То ли нитки, то ли черви. В магазине продается фасоль с добавками, которых явно не должно быть в банке. В общем, кто любит пить рассол из огурцов и другой консервации, подумайте дважды, прежде чем пить из банки», — написал покупатель.

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Известно, что банки со странным содержимым нашли в одном из магазинов сети супермаркетов «Квартал», расположенном на улице Бойчука, 13. На этикетке продукт обозначен как «фасоль большая в нежном соусе». Комментариев о странном содержимом банок производитель пока не давал.