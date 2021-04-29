Президент Украины Владимир Зеленский встречей с российским лидером Владимиром Путиным хочет показать, что Украина призывает к ответственности Россию, поставив перед ней вопрос мира в Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру специалист по СНГ Андрей Суздальцев

С помощью этой встречи Зеленский сможет продемонстрировать, что с ним считаются на международной арене и что он может сепаратно от Запада давить на Россию, полагает эксперт.

«Им важно показать, что Зеленский призвал к ответственности Путина, поставил перед ним вопрос Донбасса и Крыма, тем самым одержав победу. То есть для них важен сам факт коммуникации», — сказал Суздальцев.

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Тука назвал желание Зеленского встретиться с Путиным нездоровым © Wikipedia/ReAl

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.