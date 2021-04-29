С 27 апреля по 6 октября Плутон входит в фазу ретродвижения в знаке Козерог. Об опасностях, которые угрожают в этот период, в комментарии УНИАН рассказала астролог Марина Скади

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При этом в первой декаде июня, после противостояния Плутона и Марса, планету ждут потрясения, предрекла Скади.

«Один из тяжелых периодов 2021 года. Будут происходить события, влияющие на весь мир. Мы можем услышать о крупномасштабных политических, экономических или природных явлениях», — заявила астролог.

В период ретроградного Плутона в отношениях с важными людьми могут подстерегать непонимание и напряженность. Зато можно порефлексировать о прошлом и исправить некоторые ошибки. В жизненных ситуациях возможен кризис, однако это время подойдет, чтобы отбросить ненужное и начать новый, счастливый период жизни без лишнего багажа.

Также это время подойдет для структурирования жизненных процессов и налаживания связи с представителями старших поколений.

В дни с 3 по 6 октября Плутон будет покидать фазу ретроградного движения, и это время станет удачным для конструктивных поступков. И, наконец, с 7 октября Плутон вернется в фазу естественного движения и энергетический баланс в мире наладится, заключила астролог.