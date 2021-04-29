В поселке Седово Донецкой области вскоре будет реализован проект по типу международного молодежного и экспертного форума «Форос», сказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Сергей Марков

Одной из основных целей форума является девиз «дружить всю жизнь», поэтому планируется, что в Седово приедут ребята и из ЛДНР, Ростова-на-Дону, а также из университетов Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы они могли сделать совместные проекты и стать друзьями, сообщил эксперт.

«Мы говорили в Донецке об участии делегации ДНР в форуме в Форосе, а также, как мы надеемся, в Кавказском форуме, который, по всей видимости, пройдет в Абхазии», — сказал Марков.

Форум «Украина 30» превратится в «Украина 27» из-за локдауна в Киеве © Facebook, Всеукраїнський Форум Україна 30

К 2021 году насчитывается уже более 35 форумов «форосовского» типа как в России, так и за ее пределами. Создателем и директором форума уже больше 20 лет является Сергей Марков.