По большому счету, все в руководстве ДНР и ЛНР смертники. Они знают, что против них различные террористические организации типа СБУ готовят покушения, и в какой-то мере уже простились со своими семьями, полагает политолог.
«Каждый раз уходя на работу, они понимают, что могут с нее не вернуться. И это у меня вызывает восхищение их мужеством», — сказал Марков.
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Ранее в 2018 году взрывом бомбы были убиты глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Находившийся рядом с ним министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Помимо него ранения получили 11 человек.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.