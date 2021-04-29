Даже несмотря на постоянную угрозу для жизни, лидеры ДНР продолжают выполнять свою работу и поддерживать Донбасс, поэтому их мужество действительно достойно восхищения, сказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Сергей Марков

По большому счету, все в руководстве ДНР и ЛНР смертники. Они знают, что против них различные террористические организации типа СБУ готовят покушения, и в какой-то мере уже простились со своими семьями, полагает политолог.

«Каждый раз уходя на работу, они понимают, что могут с нее не вернуться. И это у меня вызывает восхищение их мужеством», — сказал Марков.

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Ранее в 2018 году взрывом бомбы были убиты глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Находившийся рядом с ним министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Помимо него ранения получили 11 человек.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.