Медики советуют рецепт напитка, который приятен на вкус, помогает сбросить лишний вес и обеспечит профилактику целого ряда заболеваний. О чудо-коктейле, для которого нужны лишь бананы и корица, рассказали 28 апреля на сайте u-news.com

Банановые фантазии. Что приготовить, чтобы быть счастливым © Alicja/Pixabay

Употребление корицы понижает уровень сахара и холестерина в крови. Также эта пряность помогает организму бороться с бактериями и нормализует гормональный фон. Кроме того, пряности помогают при похудении, ускоряя процесс обмена веществ.

Соответственно, напиток из этих двух ингредиентов надежно защитит иммунитет. Потребуется 2-2,5 литра воды, один спелый, можно слегка перезревший, банан и 1-1,5 чайной ложки молотой корицы.

Нужно довести воду до кипения, затем опустить в нее очищенный банан, добавить порошок корицы. На медленном огне варить еще около десяти минут. Затем напиток нужно остудить, процедить и пить перед едой трижды в день.