Бананы и корица — вкусное и полезное сочетание. Калий в бананах поддерживает здоровье мышц, в том числе благотворно влияет на сердце. Магний поддерживает работу нервной системы. Фосфор в бананах помогает переваривать углеводы.
Употребление корицы понижает уровень сахара и холестерина в крови. Также эта пряность помогает организму бороться с бактериями и нормализует гормональный фон. Кроме того, пряности помогают при похудении, ускоряя процесс обмена веществ.
Соответственно, напиток из этих двух ингредиентов надежно защитит иммунитет. Потребуется 2-2,5 литра воды, один спелый, можно слегка перезревший, банан и 1-1,5 чайной ложки молотой корицы.
Нужно довести воду до кипения, затем опустить в нее очищенный банан, добавить порошок корицы. На медленном огне варить еще около десяти минут. Затем напиток нужно остудить, процедить и пить перед едой трижды в день.