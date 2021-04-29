Сидя рядом с главой ДНР и боясь, что в любой момент может состояться покушение, приходит понимание, что Донбасс борется с настоящими украинскими террористами, сказал в интервью Украина.ру российский политолог Сергей Марков

Террористы в две стороны: Журавко рассказал о потерях Херсона из-за водной блокады Крыма © Украина.ру Александр Захарченко и его телохранитель. Находившийся рядом с ним министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Помимо него ранения получили 11 человек.

«В эту минуту ты понимаешь, что Донбассу противостоят действительно террористы. Настоящие, реальные террористы, которые используют методы государственного террора», — сказал Марков.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.