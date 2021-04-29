В 2018 году взрывом бомбы был убит глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Находившийся рядом с ним министр сборов и доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Помимо него ранения получили 11 человек.
«В эту минуту ты понимаешь, что Донбассу противостоят действительно террористы. Настоящие, реальные террористы, которые используют методы государственного террора», — сказал Марков.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.