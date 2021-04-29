«В день (в идеале) должно быть хотя бы 100 г ягод в рационе. Чем разнообразнее варианты ягод будут в течение недели, тем лучше. Залог здоровья — разнообразный рацион», — написала Усенко.
Она уточнила, что обязательно употреблять нужно как минимум 7 видов ягод. В их числе противовоспалительная черника, богатая клетчаткой малина, помощник в борьбе с сердечными заболеваниями и снижающая уровень сахара в крови клубника.
Рекомендует нутрициолог есть также виноград, он — подспорье в борьбе с диабетом и высоким уровнем холестерина, а еще улучшает здоровье мозга. Асаи — превосходный источник витамина К, витамина С и множества антиоксидантов, а клюква — известный борец с инфекциями.
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Усенко посоветовала употреблять ягоды каждый день, но если это не получается, то сделать такие приемы пищи традиционными хотя бы 2-3 раза в неделю. Причем исключением не должна стать и зима, в это время можно заменить свежие ягоды на замороженные.