В первую очередь обстрелы Донбасса со стороны Украины проводятся для того, чтобы запугать граждан народных республик, сказал в интервью Украина.ру российский политолог Сергей Марков

Донбасс: состоится ли «пасхальное перемирие» © REUTERS, Oleksandr Klymenko

«И когда ты слышишь эту ночную канонаду, то ты понимаешь, что эти люди стреляют не просто для того, чтобы кого-то убить, но и для того, чтобы такие люди, как ты, лежали, не спали и боялись», — сказал Марков.

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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.