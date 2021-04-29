Это террор в классическом, античном понимании этого слова, которое переводится с латинского как ужас. Главная цель украинских властей — добиться того, чтобы жители Донбасса были в ужасе и жили в постоянном страхе за свою жизнь, подчеркнул эксперт.
«И когда ты слышишь эту ночную канонаду, то ты понимаешь, что эти люди стреляют не просто для того, чтобы кого-то убить, но и для того, чтобы такие люди, как ты, лежали, не спали и боялись», — сказал Марков.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.