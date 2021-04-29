Лазановский сказал, что двухкомнатную квартиру, которую он выиграл, он собирается продать. При этом часть денег планирует потратить на развитие своего творчества, а часть — отдать на благотворительность. По мнению артиста, деньги в его работе не самое главное.
«Это (участие в конкурсе. — Ред.) было сложно психологически, особенно ожидания результатов, но как только раздается твоя фамилия, то эмоции просто бьют через край. Самое ценное было даже не победить, а найти своего зрителя и слушателя», — рассказал молодой певец.
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Сергей Лазановский — житель села Попельники Ивано-Франковской области. В скором времени к нему в гости туда должна приехать его наставник, певица Надя Дорофеева, которая пообещала сделать это, если парень выберет ее команду.