Победитель украинского шоу «Голос страны» певец Сергей Лазановский в качестве приза получил двухкомнатную квартиру в Киеве. Как он решил распорядится недвижимостью 27 апреля сообщило ивано-франковское издание «Галка»

Лавров предложил Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

«Это (участие в конкурсе. — Ред.) было сложно психологически, особенно ожидания результатов, но как только раздается твоя фамилия, то эмоции просто бьют через край. Самое ценное было даже не победить, а найти своего зрителя и слушателя», — рассказал молодой певец.

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Сергей Лазановский — житель села Попельники Ивано-Франковской области. В скором времени к нему в гости туда должна приехать его наставник, певица Надя Дорофеева, которая пообещала сделать это, если парень выберет ее команду.