Тренер украинского шоу «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская на днях в своем Instagram предложила соотечественникам начать готовить руки к летней одежде без рукавов

Лавров предложил Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Тренер предложила несколько упражнений, например, поднимать утяжелители, то есть гантели или бутылки с водой, до уровня подбородка, сначала сгибая руки в локтях, потом держа их прямыми.

Порекомендовала Боржемская поработать отдельно кистями, используя дополнительный вес, и не забывать про динамическую планку. Делается это упражнение из обычной планки, когда вес тела переносится попеременно то на одну, то на другую сторону с вытягиванием то левой, то правой руки вперед. Ну и самое главное — подтягивания.

«Начинать тренировки можно хоть с одного, хоть с половины подтягивания, постепенно улучшая свой результат, а прорабатывать разные мышцы можно, просто меняя ширину хвата или поворот ладоней», — написала тренер.

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«Взвешенные и счастливые» — украинская версия популярного американского шоу The Biggest Loser, где участники, страдающие от лишнего веса, соревнуются, кто больше килограммов скинет. Победитель получает денежный приз.