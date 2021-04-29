Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что предложений стать политиком ему сейчас не поступает. Причина в его нестандартной личности, «которая не вписывается в данные круги общества». Об этом Скрипка сообщил в интервью изданию «Телеграф» 28 апреля

«Я не очень воспринимаю различные структуры, и мне непросто было бы работать в государственной структуре, потому что она очень консервативна, а я новатор», — пояснил лидер «Воплей».

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«Действительно, было такое альтернативное предложение, был даже создан сайт. Но других серьезных предложений не поступало, и слава богу», — констатировал Скрипка.

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В предыдущем своем интервью музыкант говорил не о своей политической карьере, а о будущем Святослава Вакарчука. Фронтмену «Океана Ельзи» он предрек большое политическое будущее, сравнив коллегу с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который много раз безуспешно баллотировался, но в конце концов получил пост лидера страны.