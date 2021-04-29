«Я не очень воспринимаю различные структуры, и мне непросто было бы работать в государственной структуре, потому что она очень консервативна, а я новатор», — пояснил лидер «Воплей».
Скрипка вспомнил, что в 2009 году некие активисты пытались выдвинуть его кандидатом в президенты Украины, но он в конце концов предпочел отказаться от этой идеи.
«Действительно, было такое альтернативное предложение, был даже создан сайт. Но других серьезных предложений не поступало, и слава богу», — констатировал Скрипка.
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В предыдущем своем интервью музыкант говорил не о своей политической карьере, а о будущем Святослава Вакарчука. Фронтмену «Океана Ельзи» он предрек большое политическое будущее, сравнив коллегу с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который много раз безуспешно баллотировался, но в конце концов получил пост лидера страны.