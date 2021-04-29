Украинская ведущая, ставленница Владимира Зеленского Леся Никитюк показала подписчикам, как проводит будние дни, продемонстрировав поздний завтрак. Фолловеры обратили внимание на детали поста, выложенного 27 апреля

«Вторник?!? Не слышала», — подписала фото Никитюк, на котором она полулежа ест спагетти.

Кровожадный пес-убийца и его хозяин держат в страхе Киев — видео © Рixabay

«Оранжевая паста. Прям сегодня в цвет Дня короля в Нидерландах, оранжевый — цвет голландской королевской семьи. Леся в тренде», «Диета на карантине», «Дошик?», «Сейчас как раз ем пасту, но без маски», «Макаронный монстр», «А у вас что, на лице сметана?» — прокомментировали люди.

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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».