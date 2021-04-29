На Западе вполне можно пить воду прямо из-под крана, это никого не шокирует. Специалисты говорят, что на Украине и в России в систему водоснабжения тоже поступает вполне пригодная для питья вода: от избыточного хлорирования давно отказались, проверки на качество и безопасность воды проводят нон-стоп. В систему вода попадает действительно безопасная. А вот из крана может литься что угодно — многое зависит от водопроводных труб.
Что касается кипяченой воды, специалисты считают, что в ней нет никакой пользы: мало полезных минералов, зато в избытке содержатся отложения извести, хлора и солей, а также металлов, негативно влияющих на состояние здоровья.
Зато очень полезна горячая вода температурой около 60 градусов. Два стакана такой воды утром натощак запускают процессы пищеварения, очищают кишечник и пробуждают организм. Регулярно выпивая такую воду, можно заметно улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
Самой чистой водой считается вода из глубоких скважин. Она проходит естественную фильтрацию, проходя через разные слои почвы. Но и тут могут быть свои тонкости. Вода из скважины может быть слишком жесткой, с высоким содержанием железа или фтора — а это тоже неполезно.
Специалисты считают, что бутилированная вода может быть вполне безопасной. Однако нужно быть уверенным в производителе. Некоторые недобросовестные компании разливают в бутылки обычную воду из колонок, с ближайшего городского родника и даже из-под крана.
Есть вопросы и к таре. Пластик — это все же не самая экологичная упаковка. Исследователи определяют несколько опасных для здоровья элементов, выделяемых пластиком: фтор, избыток которого вызывает преждевременное старение и снижает иммунитет; бисфенол А, который может провоцировать развитие рака, сахарного диабета, ожирения, негативно сказывается на иммунной и нервной системе; фталаты, угнетающие мужскую половую функцию. То есть лучше выбирать воду в стеклянных бутылках.