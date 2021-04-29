Донбасс угодил в ловушку относительно того, что должна быть обязательно одна переговорная площадка по урегулированию конфликта. Возможно, что этих площадок должно быть несколько. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины и в Киеве «нет доверия к этой стране».

Эксперт напомнил, что в свое время первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг пытался создать такую площадку в Германии, но у него ничего не получилось, потому что этот вопрос связан с «выездами и официозом».

По его мнению, теоретически создание таких площадок должны инициировать сами республики, чтобы собрать пятистороннюю площадку из республик Украины и Германии, Франции и России, и на этих площадках обсуждать вопросы разного плана и характера.

«В итоге мы получили ТКГ, которая должна поучаствовать в демарше как политическая часть. У нас вот-вот «22 июня, ровно в 4 часа», а ведутся переговоры ни о чем, гибнут дети, гибнут старики, нагнетается ситуация. И этот политический демарш привлек бы внимание и показал, что все очень серьезно», — указал Пургин.

Политик добавил, что в Минске вряд ли будут вестись переговоры, потому что украинская сторона, отказавшись от поездок в белорусскую столицу, совершила таким образом демарш.

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