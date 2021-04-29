Модель из Киева, знаменитая натуральной грудью 15-го размера, Мила Кузнецова нередко шутит по поводу выдающейся части своего тела. На днях девушка показала фолловерам ролик, в котором девушка с похожей на нее внешностью «лишилась» своих огромных молочных желез. Пост Кузнецова разместила на днях в Instagram

«Я не знал, что Вы знаете японский. Почему Вы мне не сказали? Это есть в личном деле, после объема груди. Да, видимо, дальше я не дочитал», — написала Кузнецова.

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«Правильно, не отдавай. Ты шикарна в своем теле», «Не делай так, пожалуйста», «Нееееееет», «Твоя грудь — это твоя изюминка», — попытались отговорить от опрометчивого шага модель ее подписчики.

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Мила Кузнецова — «Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер. Сейчас на девушку только в Instagram подписано более 700 тысяч человек.