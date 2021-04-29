«Я не знал, что Вы знаете японский. Почему Вы мне не сказали? Это есть в личном деле, после объема груди. Да, видимо, дальше я не дочитал», — написала Кузнецова.
К этому бородатому анекдоту блогер добавила видео, где она смотрит ролик западной «коллеги», решившей проблему излишне большой груди с помощью скальпеля хирурга. Увидев результат, Кузнецова напугалась и прижала к себе свою грудь руками.
«Правильно, не отдавай. Ты шикарна в своем теле», «Не делай так, пожалуйста», «Нееееееет», «Твоя грудь — это твоя изюминка», — попытались отговорить от опрометчивого шага модель ее подписчики.
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Мила Кузнецова — «Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер. Сейчас на девушку только в Instagram подписано более 700 тысяч человек.