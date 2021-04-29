Владик Дмитриев погиб 2 апреля 2021 года. Власти ДНР заявили, что его убил украинский беспилотник. Генпрокуратура ДНР квалифицировала произошедшее как теракт. Уголовное дело возбуждено против командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова и его подчиненных.
Возможно, что все эти корреспонденты — прекрасные люди, но без отмашки они опасались озвучивать столь острую тему, тем более что в Донбассе часто происходит замалчивание проблем и гибели военнослужащих, пояснил эксперт.
«Буквально за две недели до этого замолчали еще более беспрецедентный случай, когда в Александровке в собственном подворье погиб дедушка от руки снайпера. Если беспилотник мог не понимать, куда он бросает снаряд, то снайпер точно знал, в кого он стреляет. Он понимал, что это не ополченец и не враг, а мирный житель, который просто работал у себя во дворе. И об этом такая же тишина. Это цензурирование привело к самоцензуре, которая сыграла злую шутку», — подчеркнул Пургин.
К сожалению, участникам ТКГ больше интересно скандалить, а не поднимать вопрос, почему Украина массово использует невоенные беспилотники, которые залетают в мирные зоны и там начинают искать свои жертвы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.