Медленное информирование общественности о гибели пятилетнего Владика Дмитриева в Донбассе является следствием того, что многолетнее цензурирование медийного поля ЛДНР привело к внутренней цензуре в СМИ. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Геннадия Шаповалова и его подчиненных.

Возможно, что все эти корреспонденты — прекрасные люди, но без отмашки они опасались озвучивать столь острую тему, тем более что в Донбассе часто происходит замалчивание проблем и гибели военнослужащих, пояснил эксперт.

«Буквально за две недели до этого замолчали еще более беспрецедентный случай, когда в Александровке в собственном подворье погиб дедушка от руки снайпера. Если беспилотник мог не понимать, куда он бросает снаряд, то снайпер точно знал, в кого он стреляет. Он понимал, что это не ополченец и не враг, а мирный житель, который просто работал у себя во дворе. И об этом такая же тишина. Это цензурирование привело к самоцензуре, которая сыграла злую шутку», — подчеркнул Пургин.

К сожалению, участникам ТКГ больше интересно скандалить, а не поднимать вопрос, почему Украина массово использует невоенные беспилотники, которые залетают в мирные зоны и там начинают искать свои жертвы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.