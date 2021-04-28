Эксперт отметил, что Байден поддержит поддерживать украинское руководство, поскольку ему важно сохранить сделанное, но дальнейшей стратегии в отношении Украины у него нет, и ему важно взять паузу.
По его словам, изначально США ставили своей целью сделать из Украины образцово-показательное славянское государство, которое должно было продемонстрировать миру, как хорошо живут страны под протекторатом США, но это не получилось, и они решили сделать из Украины форпост на границе с Россией, который должен если не входить в НАТО, то принимать на своей территории военные базы и ракеты.
«Украина территориальную целостность потеряла, поэтому дальше уже нет никаких реальных стратагем, которые можно было бы выложить и сказать, что вот так должно быть сделано из Украины, к примеру, к 2024 году. Такого нет. И в этом смысле Украина сохраняется только как тактический инструмент давления на Россию, дёрганья русского медведя за усы», — констатировал Дробницкий.
А поскольку и эта тактика США натолкнулась на неожиданную для администрации Байдена жёсткую реакцию России, то в этой ситуации звонком Байдена Путину была взята пауза, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.