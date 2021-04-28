У президента США Джо Байдена сегодня отсутствует какая-либо стратегическая цель в отношении Украины. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

По его словам, изначально США ставили своей целью сделать из Украины образцово-показательное славянское государство, которое должно было продемонстрировать миру, как хорошо живут страны под протекторатом США, но это не получилось, и они решили сделать из Украины форпост на границе с Россией, который должен если не входить в НАТО, то принимать на своей территории военные базы и ракеты.

«Украина территориальную целостность потеряла, поэтому дальше уже нет никаких реальных стратагем, которые можно было бы выложить и сказать, что вот так должно быть сделано из Украины, к примеру, к 2024 году. Такого нет. И в этом смысле Украина сохраняется только как тактический инструмент давления на Россию, дёрганья русского медведя за усы», — констатировал Дробницкий.

А поскольку и эта тактика США натолкнулась на неожиданную для администрации Байдена жёсткую реакцию России, то в этой ситуации звонком Байдена Путину была взята пауза, заключил собеседник издания.

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