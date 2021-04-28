В Киеве задержали подозреваемого в совершении убийства и расчленении тела убитого, которое нашли в столице утром 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Киевлянин наткнулся на сумку, заглянул внутрь и пришел в ужас © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

По его словам, убийство знакомого он совершил на почве неприязни. В ходе обысков на пустыре, где нашли расчлененку в сумке, обнаружилась и голова трупа.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следственным управлением ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска установлен мужчина, который причастен к убийству человека, расчлененное тело которого 28 апреля 2021 года нашли на пустыре в Голосеевском районе Киева», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Утром 28 апреля в Голосеевском районе Киева, в Моторном переулке, местный житель нашел сумку с расчлененными человеческими останками. У тела отсутствовала голова и был разрезан живот.