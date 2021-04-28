Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане больше напоминает шутку, сказал в интервью Украина.ру финский политолог Йохан Бекман

Камни преткновения. О чем могут говорить Путин и Зеленский между собой © AP, Ian Langsdon/Pool via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.

«Что касается Ватикана, то это вообще звучит как шутка. Но с такими вещами шутить нельзя. Может быть, сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам», — сказал Бекман.

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Президент России заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.