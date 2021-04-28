В конце апреля Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.
«Что касается Ватикана, то это вообще звучит как шутка. Но с такими вещами шутить нельзя. Может быть, сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам», — сказал Бекман.
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Президент России заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.