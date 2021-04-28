Украинская певица Ани Лорак прокомментировала скандал вокруг своих слов о домогательстве продюсера Константина Меладзе. Артистка заявила, что ее высказывание, прозвучавшее в программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова, «перекрутили». Об этом 28 апреля написали Vesti.ua

В эфире программы певица намекнула, что композитор Меладзе испытывал к ней симпатию и предлагал продвижение «по службе» в обмен на тайную свободную любовь. Сейчас артистка утверждает, что ее не так поняли, и все было совсем не так, как написали журналисты.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — прокомментировала ситуацию Лорак, однако умолчав, какие именно условия сотрудничества ей не подошли.

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Константин Меладзе с 2015 года состоит в браке с певицей Верой Брежневой. Поклонники уже пошутили, что, вероятно, она была сговорчивее. При этом многих интересует, когда именно композитор мог предложить Лорак стать его любовницей — до того как вступил в брак или уже после.

«Только не с этим клоуном»: Киркоров и Maruv стали медсестрой и пациентом © Филипп Киркоров/Инстаграм Лолита Милявская заявила, что все просто посходили с ума и ищут харассмент там, где его нет.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов призвал поверить в домогательства Меладзе, так как в методе продвижения звезд в обмен на интимные услуги давно нет ничего нового и сенсационного, и у всех звезд есть свои «покровители».