Главной задачей было показать людям, что они не брошены на произвол судьбы, а будут под защитой, которую им предоставит сформировавшийся батальон «Восток», рассказал в интервью «Литературной газете» командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

«Мы поняли, что начинать нужно с организации политического движения. Нашей задачей стало показать людям, что они не брошены на произвол судьбы. Выступая на площадях в Донецке, я говорил, что захватившие власть в Киеве нас щадить не станут», — сообщил он.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.