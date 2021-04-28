Кабинет министров Украины решил сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч (около 4 рублей) еще на два месяца. Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось в YouTube, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«Сегодня мы продлеваем механизм действия наложенных социальных обязательств до 30 июня. Цена на электроэнергию для людей остается без изменений — 1.68 грн за КВт/ч.» — заявил он.

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Ранее Кабинет министров отменил льготный тариф 90 копеек (около 2,5 рубля) за кВт в час на первые 100 кВт в час для бытовых потребителей. Вместо этого установил стоимость электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн за кВт в час. Изменения начали действовать с января 2021 года.