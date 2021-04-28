«Сегодня мы продлеваем механизм действия наложенных социальных обязательств до 30 июня. Цена на электроэнергию для людей остается без изменений — 1.68 грн за КВт/ч.» — заявил он.
Теперь государственные компании — «Энергатом» и «Укргидроэнерго» будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам без посредника — госпредприятия «Гарантированный покупатель».
Ранее Кабинет министров отменил льготный тариф 90 копеек (около 2,5 рубля) за кВт в час на первые 100 кВт в час для бытовых потребителей. Вместо этого установил стоимость электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн за кВт в час. Изменения начали действовать с января 2021 года.