Нужно признать, что Украина просто вышла из минского процесса, проведя местные выборы в два этапа, а ждать еще 10-20 лет, когда Украина вернется в этот процесс, контрпродуктивно. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Сегодня мы находимся на этом сломе. То, что решится в ближайшие полгода, будет мейнстримом на ближайшие 3-7 лет», — считает Пургин.

По его мнению, если учесть, что сегодня дипломатические отношения между США и Россией хуже, чем во времена Карибского кризиса, полномасштабное возобновление боевых действий вполне возможно.

В этой связи, добавил политик, поведение переговорщиков в ТКГ, которые вместо обсуждения важных проблем занимаются выяснением отношений, недопустимо, поскольку это расхолаживает население.

Полностью интервью можно прочитать здесь.