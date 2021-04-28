А когда молчат переговорщики, начинают звучать политические прожекты, которые становятся обыденностью, и потом исходя из этого принимаются соответствующие решения, подчеркнул эксперт.
«Сегодня мы находимся на этом сломе. То, что решится в ближайшие полгода, будет мейнстримом на ближайшие 3-7 лет», — считает Пургин.
По его мнению, если учесть, что сегодня дипломатические отношения между США и Россией хуже, чем во времена Карибского кризиса, полномасштабное возобновление боевых действий вполне возможно.
В этой связи, добавил политик, поведение переговорщиков в ТКГ, которые вместо обсуждения важных проблем занимаются выяснением отношений, недопустимо, поскольку это расхолаживает население.
Полностью интервью можно прочитать здесь.