Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планирует в ближайшее время принять санкции в отношении нескольких депутатов Верховной Рады. Об этом 28 апреля сообщает УНН со ссылкой на собственные источники

Зеленский ввел санкции в отношении контрабандистов © president.gov.ua

«Есть список из пяти депутатов на ближайшее заседание, будут санкции к ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить», — рассказал изданию источник.

Издание решило не делиться именами депутатов до оглашения официального решения.

Ранее, на заседании 15 апреля, СНБО принял пакет санкций в отношении 12 человек в связи с контрабандной деятельностью.

Кроме того, ранее были введены санкции в отношении сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.