Отмечается, что причиной для введения санкций может быть наличие у депутатов двойного гражданства или коммерческая деятельность связанных с ними структур.
«Есть список из пяти депутатов на ближайшее заседание, будут санкции к ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить», — рассказал изданию источник.
Издание решило не делиться именами депутатов до оглашения официального решения.
Ранее, на заседании 15 апреля, СНБО принял пакет санкций в отношении 12 человек в связи с контрабандной деятельностью.
Кроме того, ранее были введены санкции в отношении сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.