У Белоруссии всегда был девиз, что эта страна - наследница традиций социальной справедливости и равенства, и как раз эта система помогла власти не допустить революции, рассказал 28 апреля в интервью «Литературной газете» командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

В Белоруссии никогда не было принято показывать богатство, даже если оно есть. Система Александр Лукашенко больше ориентирована на интересы своего народа, в отличие от Украины, которая любит демонстрировать, как она якобы хорошо живет, сказал военный.

«В трудную минуту белорусскому обществу сильно помогла система, выстроенная Лукашенко, где существовал хотя бы какой-то элемент служения родине. Помогло относительное социальное равенство в белорусском обществе», — полагает Ходаковский.

Лукашенко примет декрет на случай экстренной ситуации в Белоруссии © president.gov.by Александр Лукашенко летом 2020 года в шестой раз победил на выборах президента, набрав 80,1% голосов по данным ЦИК. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Белоруссии 11 февраля объявил, что ситуация в стране стабилизировалась, а пик протестов был пройден.

Лукашенко не раз обвинял Запад во вмешательстве в ситуацию в республике и отмечал, что беспорядки координируют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.