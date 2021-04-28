Отказавшись от поездок в Минск для переговоров по Донбассу, украинская сторона совершила демарш, который должны были сделать народные республики. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».

Эксперт подчеркнул, что это решение Киева фактически означает срыв переговоров.

«Ищите другую площадку» — в дипломатии так не бывает. На дипломатическом языке Украина фактически послала республики, ОБСЕ, Россию и всех остальных и сказала, что будем разговаривать по скайпу, а встречаться больше никогда не будем. Фактически произошел определенный демарш», — констатировал Пургин.

Нужно признать, что Украина просто вышла из минского процесса, проведя местные выборы в два этапа, а ждать еще 10-20 лет, когда Украина вернется в этот процесс, контрпродуктивно, заключил собеседник издания.

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