Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказалась после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам вице-премьера Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».
Эксперт подчеркнул, что это решение Киева фактически означает срыв переговоров.
«Ищите другую площадку» — в дипломатии так не бывает. На дипломатическом языке Украина фактически послала республики, ОБСЕ, Россию и всех остальных и сказала, что будем разговаривать по скайпу, а встречаться больше никогда не будем. Фактически произошел определенный демарш», — констатировал Пургин.
Нужно признать, что Украина просто вышла из минского процесса, проведя местные выборы в два этапа, а ждать еще 10-20 лет, когда Украина вернется в этот процесс, контрпродуктивно, заключил собеседник издания.
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