Министр энергетики Юрий Витренко назначен руководителем компании НАК «Нафтогаз Украины» с 29 апреля. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Кабмина Украины

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк Андрея Коболева. Также с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей государства в набсовете.

Указывается, что чистый консолидированный убыток «Нафтогаза» в 2020 году составил 19 млрд гривен при плане прибыли в 11,5 млрд гривен.

«Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"… Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Ранее ходили слухи, что врио министра энергетики Юрий Витренко в ближайшее время покинет ведомство. Рада дважды провалила его назначение вице-премьером и министром энергетики.