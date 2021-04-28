Соответствующее решение поддержали акционеры компании НАК «Нафтогаз Украины» сразу после увольнения прежнего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Также с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей государства в набсовете.
Указывается, что чистый консолидированный убыток «Нафтогаза» в 2020 году составил 19 млрд гривен при плане прибыли в 11,5 млрд гривен.
«Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"… Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине», — говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко.
Ранее ходили слухи, что врио министра энергетики Юрий Витренко в ближайшее время покинет ведомство. Рада дважды провалила его назначение вице-премьером и министром энергетики.