Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения радикальному активисту Сергею Филимонову, который проходит по делу о погроме Офиса президента Украины. Об очередной «небольшой победе» ультраправых рассказал 28 апреля у себя в соцсетях бывший лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко

Один из лидеров организации «Гонор» Филимонов был одним из тех, кто громил Офис президента Украины в Киеве на акции 20 марта. Тогда сотни сторонников обвиняемого в похищении человека Стерненко били стекла в дверях здания офиса, разрисовывали стены, взрывали петарды и дымовые шашки. Позднее Филимонов задержан полицией, после чего в качестве меры пресечения отправился под круглосуточный домашний арест.

Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины © Facebook, Serhii Filimonov

Недавно одесский суд поставил точку в уголовном деле против одиозного национал-радикала Сергея Стерненко по обвинению в похищении человека и назначил ему наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы и конфискации половины имущества.

В апреле апелляционный суд Одессы вынес решение освободить Стерненко из-под стражи и отправить под домашний арест.