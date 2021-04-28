Заседание Совета национальной безопасности, посвященное вопросам безопасности и обороны Украины, состоится через несколько недель. Об этом в эфире канала «Украина 24» 28 апреля сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

На Украине после санкций СНБО отстранили еще 39 таможенников © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский. С таким предложением президент Украины выступил после визита на позиции ВСУ на границе с Крымом.

«Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании в Херсоне по ситуации с безопасностью были розданы задания как главам областей, так и секретарю СНБО, главе Офиса президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию», — заявил Тимошенко.

Он пояснил, что нужно, «чтобы Украина понимала, как сотрудничают правоохранительные органы, военные и территориальная оборона».

В совещании, которое провел Зеленский в Херсонской области, приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главком ВСУ Руслан Хомчак и руководители всех силовых ведомств.

Ранее депутаты Рады отклонили предложение созвать СНБО по проблеме коронавируса.

На последнем заседании СНБО, 15 апреля, обсуждались проблемы безопасности в Донбассе и были введены новые санкции против ряда физических лиц за контрабанду.