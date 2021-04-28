«Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки"», — сказал Песков.
Пресс-секретарь РФ подчеркнул, что сам Путин готов говорить с Зеленским в Москве именно по вопросу двусторонних отношений между Россией и Украиной.
Перед этим Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире.
Также Зеленский заявил об уверенности, что встреча с Путиным обязательно произойдет, так как, по его словам, это необходимо для того, чтобы завершить конфликт в Донбассе.
Ранее украинский президент обратился к лидеру России, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.