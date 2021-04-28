Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Ее слова 28 апреля приводит KlymenkoTime

Коболев признал многомиллиардные убытки «Нафтогаза»: они еще больше, чем предполагалось © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Также СМИ пишут, что решение об отставке было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее Рада дважды провалила второе назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. Из-за отсутствия полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.