Коболев признал многомиллиардные убытки «Нафтогаза»: они еще больше, чем предполагалось
Коболев признал многомиллиардные убытки «Нафтогаза»: они еще больше, чем предполагалось
© РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк
«Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Вероятно, освобождают место для Юрия Витренко, которому уже не стать главой Минэнерго», — говорится в сообщении.

Также СМИ пишут, что решение об отставке было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее Рада дважды провалила второе назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. Из-за отсутствия полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.