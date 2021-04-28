«Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Вероятно, освобождают место для Юрия Витренко, которому уже не стать главой Минэнерго», — говорится в сообщении.
Также СМИ пишут, что решение об отставке было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Ранее Рада дважды провалила второе назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. Из-за отсутствия полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.