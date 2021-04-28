«С моей точки зрения, поведение Зеленского пора комментировать не мне, а, например, психологу. Потому что его желание встретиться с Путиным носит явно нездоровый характер. Это просто какая-то навязчивая идея… Зеленский опять демонстрирует какой-то инфантилизм — "встретимся на Донбассе", "я хочу, чтобы он увидел все своими глазами"», — возмутился Тука.
Кроме того, бывший чиновник заявил, что не видит смысла в двухсторонней встрече, поскольку у сторон диаметрально противоположное понимание сути самой встречи.
При этом Тука отметил, что не удивится, если Зеленский все же поедет на прямые переговоры с Путиным в Москву, хоть международная практика свидетельствует о том, что в таких случаях переговоры происходят на нейтральной территории.
Ранее Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о встрече на линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно». В среду Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.