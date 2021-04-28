Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным скорее несет угрозу Украине, нежели шансы на позитив. Об этом 28 апреля в интервью «Фактам» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука

Камни преткновения. О чем могут говорить Путин и Зеленский между собой © AP, Ian Langsdon/Pool via AP

Кроме того, бывший чиновник заявил, что не видит смысла в двухсторонней встрече, поскольку у сторон диаметрально противоположное понимание сути самой встречи.

При этом Тука отметил, что не удивится, если Зеленский все же поедет на прямые переговоры с Путиным в Москву, хоть международная практика свидетельствует о том, что в таких случаях переговоры происходят на нейтральной территории.

Ранее Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о встрече на линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно». В среду Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.