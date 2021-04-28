Кремль не рассылал приглашений на торжества в День Победы в Москве, однако лидеры государств могут приехать на праздник. Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости 28 апреля

Навеки с Москвой? Лукашенко назвал четкие сроки подписания «дорожных карт» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Мне неизвестно о том, чтобы Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде. Но вы знаете, что у нас все-таки Союзное государство, и Александр Григорьевич может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет. Но каких-то особых специальных приглашений не рассылалось», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве, где обсудили партнерство и союзничество двух стран, а также взаимодействие в Союзном государстве.