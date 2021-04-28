Украинское издание vesti-ua.net 28 апреля опубликовало материал, в котором посоветовало не смотреть в глаза кошкам подолгу

В России впервые выявили COVID-19 у кошки © РИА Новости, Алтан Гочер / Перейти в фотобанк

Практически у всех ведьм из детских сказок был большой черный кот. Раньше люди верили, что такие животные помогают колдуньям в темных делах.

Кроме того, существует теория, что коты могут даже налаживать контакт с покойниками. А долгий взгляд на вас говорит о том, что около бродят духи ушедших.

В Древней Руси никто не держал котов дома, их опасались. Считалось, что они могут загипнотизировать человека и украсть его душу.

В Японии существовало поверье о том, что в случае, если женщина изменяла мужу при жизни, после смерти она превращалась в черную кошку.