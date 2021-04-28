Отмечается, что 75-летний Луческу «поднял над головой уже свой 9-й титул чемпиона Украины». До этого он восемь раз становился лучшим в сезоне с донецким «Шахтером».
«Наставник заявил, что прекрасно чувствует себя в Киеве. Луческу не собирается досрочно покидать клуб, даже, несмотря на провокации десятка ультрас киевлян», — говорится в сообщении.
Луческу, который возглавлял «Шахтер» на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское «Динамо». Благодаря выходу «Динамо» в Лигу чемпионов румынский специалист установил возрастной рекорд турнира. Кроме того Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.
При этом болельщики киевского «Динамо» раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса, который сравнил достижения футбольных тренеров Луческу и Лобановского.