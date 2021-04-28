Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу за первый год на новой должности и за три тура до завершения сезона украинской футбольной премьер-лиги привел клуб к досрочному чемпионству и заработал 1 миллиона евро. Об этом 28 апреля сообщает «24 спорт»

Отмечается, что 75-летний Луческу «поднял над головой уже свой 9-й титул чемпиона Украины». До этого он восемь раз становился лучшим в сезоне с донецким «Шахтером». «Пресловутый провокатор»: ультрас «Динамо» ответили на безразличие к ним тренера Луческу © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

«Наставник заявил, что прекрасно чувствует себя в Киеве. Луческу не собирается досрочно покидать клуб, даже, несмотря на провокации десятка ультрас киевлян», — говорится в сообщении.

Луческу, который возглавлял «Шахтер» на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское «Динамо». Благодаря выходу «Динамо» в Лигу чемпионов румынский специалист установил возрастной рекорд турнира. Кроме того Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

При этом болельщики киевского «Динамо» раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса, который сравнил достижения футбольных тренеров Луческу и Лобановского.