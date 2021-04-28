Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины, бывший депутат Верховной Рады от «Свободы» Игорь Швайка заявил, что его семья жила лучше во времена немецкой оккупации в годы Второй мировой войны, чем при советской власти. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ», видео которого было обнародовано в YouTube 28 апреля

Самый мерзкий из варваров. Кого сыграл украинец в сериале о герое Гитлера © Netflix 2020 Кроме того, он резюмировал свое выступление словами, что «между немецкой оккупацией и советской оккупацией стоит знак равенства».