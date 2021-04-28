«Бабушка с семьей жила в городе Красный Луч. Для меня лично вопрос между Гитлером и Сталиным абсолютно тождественный. Моя бабушка мне сказала, что во время немецкой оккупации жилось спокойнее. Мы были просто оккупированным мирным населением. А когда пришли освободители, тех людей, которые пережили оккупацию, их постоянно подозревали в пособничестве германскому оккупационному режиму», — заявил Швайка.
Кроме того, он резюмировал свое выступление словами, что «между немецкой оккупацией и советской оккупацией стоит знак равенства».